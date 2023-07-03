В Индии стали платить за российскую нефть юанями

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти китайскими юанями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июне первой государственной компанией, которая направила России оплату за импорт в китайской валюте, стала Indian Oil Corporation. Корпорация является крупнейшим покупателем российского топлива в Индии. Кроме того, на расчеты с Москвой в юанях перешли два из трех частных НПЗ страны.

В настоящее время китайская валюта играет важную роль в финансовой системе России, поскольку из-за санкций стране пришлось искать альтернативы доллару для расчетов с партнерами, отмечает агентство. Наряду с юанем индийские компании также используют в расчетах с Россией арабские дирхамы.