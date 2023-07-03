В Чехии задержан армянский криминальный авторитет
Чехия выдала Армении обвиняемого в вымогательстве "вора в законе".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.
По данным следствия, В. А., находясь в марте 2016 года в Армении, в одном из ресторанов Еревана в сговоре с группой лиц, представившись "вором в законе", применил силу в отношении одного из граждан, угрожал насилием членам его семьи, требуя 9,6 млн драмов ($20 тыс.).
Узнав, что пострадавший приехал в ресторан на "Range Rover Sport", вымогатель потребовал у него и получил ключи от машины.
По факту возбуждено уголовное дело, суд удовлетворил ходатайство об аресте. В. А. был объявлен в розыск.
Он был задержан в Чехии и 30 июня 2023 года передан Армении.
Криминальный авторитет арестован на месяц, следствие продолжается.
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