В Чехии задержан армянский криминальный авторитет

Чехия выдала Армении обвиняемого в вымогательстве "вора в законе".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

По данным следствия, В. А., находясь в марте 2016 года в Армении, в одном из ресторанов Еревана в сговоре с группой лиц, представившись "вором в законе", применил силу в отношении одного из граждан, угрожал насилием членам его семьи, требуя 9,6 млн драмов ($20 тыс.).

Узнав, что пострадавший приехал в ресторан на "Range Rover Sport", вымогатель потребовал у него и получил ключи от машины.

По факту возбуждено уголовное дело, суд удовлетворил ходатайство об аресте. В. А. был объявлен в розыск.

Он был задержан в Чехии и 30 июня 2023 года передан Армении.

Криминальный авторитет арестован на месяц, следствие продолжается.