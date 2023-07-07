В США предложили начать военную операцию против картелей из Мексики

Конгрессмен-республиканец Майк Уолтц считает, что следует начать проводить военную операцию по борьбе с мексиканскими наркокартелями. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам политика, еще надо получить официальное разрешение мексиканских властей на применение силы против картелей. Как считает Уолтц, с разрешением американская сторона сможет следить за торговцами наркотиков и прерывать их цепочки поставок, сбыта.

"Я отвергаю <...> позицию некоторых республиканцев, которые хотят объявить войну Мексике, когда мы говорит о вторжении в Мексику - это поверхностный подход", - добавил конгрессмен.

При этом Уолтц напомнил о подобном опыте при администрации президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, когда военные работали вместе с властями Колумбии. Тогда также велась борьба с наркокартелями.