Пентагон ужесточит контроль за секретными данными после утечки

Пентагон объявил о планах ужесточить контроль за секретными данными после одной из самых масштабных утечек, произошедшей в апреле. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Пентагоне провели расследование, за время которого были выработаны меры для дальнейшего предотвращения подобных инцидентов. В ведомстве, как отмечается, появятся люди, которые будут непосредственно следить за безопасностью секретных данных. Помимо этого, Пентагон создаст новое управление по угрозам и определенные системы, которые будут выявлять посторонние гаджеты в "совершенно секретных рабочих зонах".

В апреле также стало известно, что Пентагон сократил число лиц, которые имеют доступ к секретной информации. Незадолго до инцидента разведданными располагали порядка 1000 человек. Пентагон также сформировал специальную команду специалистов, которая начала заниматься расследованием инцидента.

Утечка разведданных в Пентагоне произошла 7 апреля. Точное число засекреченных данных, попавших в сеть в начале апреля, неизвестно. Associated Press сообщало, что, по некоторым подсчетам, речь может идти о нескольких сотнях файлов. В основной массе это слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Украины. Некоторые данные были маркированы как "секретные" и "совершенно секретные".