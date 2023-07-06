Энергогигант назвал сокращение добычи нефти и газа опасным

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell не будет сокращать добычу энергоресурсов, несмотря на критику со стороны экологов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил в интервью "Би-би-си" гендиректор концерна Ваэль Саван.

Мир все еще "отчаянно нуждается" в нефти и газе, так как переход на зеленую энергетику происходит слишком медленно, поэтому снижать добычу и переработку энергоресурсов было бы опасно и безответственно, заявил топ-менеджер.

По словам Савана, из-за растущего спроса на нефть и газ в Китае и вероятной холодной зимы в Европе цены на энергоресурсы снова могут вырасти. Поэтому расходы на покупки топлива поднимутся, как это было в 2022 году, подчеркнул он. В таком случае небогатые страны, как Пакистан и Бангладеш, не смогут позволить себе поставки сжиженного природного газа (СПГ), в результате чего будут освещать свои дома с помощью свечей.

"Если мы собираемся осуществлять переход от углеводородной к возобновляемой энергетике, этот переход должен работать для всех, а не для каких-то отдельных регионов мира", - подчеркнул Саван.