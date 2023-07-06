Международные резервы РФ сокращаются
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Согласно отчету Банка России, международные резервы Российской Федерации на 30 июня 2023 года сократились до $582,4 миллиарда,

Как сообщает Day.Az, это означает уменьшение на $4,5 миллиарда за предыдущую неделю.

По информации, актуальной на 23 июня, объем резервов составлял $586,9 миллиарда.