https://news.day.az/world/1579172.html Международные резервы РФ сокращаются
Международные резервы РФ сокращаются
Согласно отчету Банка России, международные резервы Российской Федерации на 30 июня 2023 года сократились до $582,4 миллиарда,
Как сообщает Day.Az, это означает уменьшение на $4,5 миллиарда за предыдущую неделю.
По информации, актуальной на 23 июня, объем резервов составлял $586,9 миллиарда.
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