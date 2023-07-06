Си Цзиньпин признал проблемы с безопасностью в Китае

В Китае возникли проблемы с безопасностью, ситуация стала более нестабильной и неопределенной из-за того, что мир вступил в период потрясений и перемен. Об это заявил глава КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По словам Си Цзиньпина, который выступил перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, необходимо укрепить обороноспособность страны и наращивать возможности для побед и преодоления проблем с безопасностью. Он также указал, что нужно сосредоточиться на боевой подготовке личного состава.

"Необходимо последовательно анализировать и решать военные вопросы с политической [и дипломатической] точки зрения", - отметил глава Китая.