США должны завершить работу по уничтожению остатков химического оружия в ближайшие дни. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В материале говорится, что на уничтожение склада химоружия в Пуэбло в Колорадо ушли десятилетия, и к данному моменту работа почти завершена. В июне на складе возле Пуэбло было ликвидировано последнее оружие, а оставшейся частью на другом складе в Кентукки займутся в ближайшие несколько дней.

Когда оно исчезнет, подчеркивает NYT, все публично заявленное химическое оружие в мире будет уничтожено.

Газета напомнила, что в 1989 году Соединенные Штаты и Советский Союз договорились уничтожить свои запасы химического оружия. В 1997 году Сенат ратифицировал Конвенцию по химическому оружию, тогда США и другие подписавшие ее стороны взяли на себя обязательство избавиться от химического оружия раз и навсегда.

Но уничтожать данный вид оружия, как отмечает NYT, было непросто, так как сочетание взрывчатки и яда делает их исключительно опасными в обращении.

Чиновники министерства обороны когда-то прогнозировали, что эта работа может быть выполнена за несколько лет и обойдется примерно в $1,4 млрд, однако это затянулось на десятилетия, а стоимость работ составила около $42 млрд.

В мае глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявлял, что в мире было уничтожено 99% запасов заявленного химоружия, а США откладывают полную химическую демилитаризацию страны.