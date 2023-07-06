В Венгрии не желают протестов, подобных погромам во Франции

Власти Венгрии не желают протестов, подобных погромам во Франции, на территории своей страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Пятой республике была спровоцирована неудачной европейской миграционной политикой.

"В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной. Мы в Венгрии не хотим ничего подобного. Мы не хотим, чтобы террор и страх царили на улицах Будапешта. Мы не хотим, чтобы нам было страшно выходить вечером на улицу", - отметил Сийярто.

Он также добавил, что в ЕС рассказывают сказки об удачной политике мультикультурализма. Сийярто подчеркнул, что это как раз доказали французские беспорядки.

"Все, что мы слышали в последние годы о мультикультурализме, о фантастическом успехе социальной интеграции в Западной Европе, - сказки и ложь", - заключил глава МИД Венгрии.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек. МИД Франции объявил о прекращении протестов лишь 5 июля.