https://news.day.az/world/1579205.html Хакан Фидан встретился со Столтенбергом
Хакан Фидан встретился со Столтенбергом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, на встрече обсуждались события в Швеции.
Хакан Фидан отметил, что в шведское законодательство внесены определенные изменения: "Однако эти изменения не отражаются на практике".
Глава МИД указал, что Швеция должна вносить позитивный вклад в борьбу с терроризмом.
"Нападки на священную книгу - это то, что мы никогда не будем игнорировать".
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