Хакан Фидан встретился со Столтенбергом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, на встрече обсуждались события в Швеции.

Хакан Фидан отметил, что в шведское законодательство внесены определенные изменения: "Однако эти изменения не отражаются на практике".

Глава МИД указал, что Швеция должна вносить позитивный вклад в борьбу с терроризмом.

"Нападки на священную книгу - это то, что мы никогда не будем игнорировать".