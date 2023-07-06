ВС Турции нейтрализовали около 800 террористов

- с начала года

В 2023 году ВС Турции нейтрализовали 794 террористов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.

Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках 320 антитеррористических операций.

Как отметили в министерстве, в целом с 24 июля 2015 года, когда Турция начала новый этап борьбы с терроризмом, в регионе ликвидировано 38 137 террористов.

В минобороны Турции подчеркнули, что Анкара всегда проявляла уважение к территориальной целостности всех соседних государства, а операции ВС Турции с целью ликвидации угрозы терроризма.