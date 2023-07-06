https://news.day.az/world/1579240.html ВС Турции нейтрализовали около 800 террористов - с начала года
ВС Турции нейтрализовали около 800 террористов - с начала года
В 2023 году ВС Турции нейтрализовали 794 террористов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках 320 антитеррористических операций.
Как отметили в министерстве, в целом с 24 июля 2015 года, когда Турция начала новый этап борьбы с терроризмом, в регионе ликвидировано 38 137 террористов.
В минобороны Турции подчеркнули, что Анкара всегда проявляла уважение к территориальной целостности всех соседних государства, а операции ВС Турции с целью ликвидации угрозы терроризма.
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