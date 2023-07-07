Французские фермеры выбросили 1,5 тонны вишни у административного здания

Фермеры выбосили 1,5 тонны испорченной вишни перед воротами здания окружной администрации коммуны Турнон-сюр-Рон (департамент Ардеш) в знак протеста против запрета властей на использование инсектицида.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг радио France Bleu.

Манифестация, организованная Национальной федерацией профсоюзов фермеров (FNSEA), прошла рано утром в четверг. Ее участники, выгрузившие свою продукцию перед воротами административного здания, утверждают, что урожай погиб из-за пятнистокрылой дрозофилы (Drosophila suzukii). Эти маленькие мушки наносят большой ущерб хозяйствам с тех пор, как власти запретили инсектицид фосмет.

Фермеры требуют от властей отменить запрет и возместить убытки, понесенные из-за невозможности применять эффективное средство борьбы с насекомыми.