https://news.day.az/world/1579255.html Эрдоган и Вучич обсудили отношения двух стран
Эрдоган и Вучич обсудили отношения двух стран
В четверг между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Сербии Александаром Вучичом состоялся телефонный разговор.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.
Согласно информации, Эрдоган поблагодарил сербского коллегу за поздравления в связи с переизбранием на пост президента Турции.
Президент Турции заявил, что усилиями глав государства отношения двух стран достигли наивысшего уровня.
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