Эрдоган и Вучич обсудили отношения двух стран

В четверг между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Сербии Александаром Вучичом состоялся телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, Эрдоган поблагодарил сербского коллегу за поздравления в связи с переизбранием на пост президента Турции.

Президент Турции заявил, что усилиями глав государства отношения двух стран достигли наивысшего уровня.