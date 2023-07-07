ВС Ирана захватили торговое судно в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) захватил в международных водах Персидского залива торговое судно, которое, возможно, могло быть причастно к контрабандной деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Пятого флота ВМС США Тима Хокинса.

"КСИР захватил торговое судно, вероятно, занимающееся контрабандой и проходившее через Персидский залив <...> в международных водах", - утверждал он. Хокинс добавил, что американские ВМС "пристально наблюдают за ситуацией". По его словам, "сложившиеся условия не потребовали дальнейших ответных действий" со стороны США.

В среду Минобороны Ирана опровергло сообщение Пентагона о том, что ВМС исламской республики попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.