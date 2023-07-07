Талибы объяснили запрет салонов красоты

Представитель министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, сформированного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан", Акиф Мухаджир объяснил решение о запрете на работу женских салонов красоты в стране стремлением сохранить семейный бюджет простых афганцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hasht-e Subh Daily.

Мухаджир утверждает, что "в условиях неблагоприятной экономической ситуации" затраты афганцев на такие салоны стали "заоблачными", что является ненужным "расточительством".

Он подчеркнул, что практикуемые в салонах коррекция формы бровей и наращивание волос "противоречат шариату".

До этого стало известно, что талибы запретили в Афганистане работу женских салонов красоты в Афганистане. Об этом говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило Министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Отмечается, что ранее выданные лицензии будут считаться недействительными. Кроме того, женщинам в Афганистане запрещено посещать спортивные залы, парки и бани.