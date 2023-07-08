В Великобритании опасаются закрытия Википедии

Википедия может быть вынуждена закрыться в Великобритании из-за нормативного бремени, налагаемого на нее новым законопроектом о борьбе с незаконным и вредным контентом в Интернете, предупреждают в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на PA Media.

Существуют опасения, что законопроект о безопасности в Интернете, который налагает новые юридические требования на технологические компании, может оказаться слишком сложным для некоторых из них.

Также есть опасения, что он может привести к "возрастному гейтингу" - требованию проверки возраста и блокированию доступа детей, хотя Википедия заявила, что не будет этого делать.

В парламенте предложили добавить исключение из правил для сайтов с низким риском нанесения вреда и обеспечивают общественное благо.

Лорд Аллан, который в течение 10 лет был директором по политике Facebook в Европе, утверждает, что сайты должны быть исключены из сферы действия законопроекта, если они предназначены для информирования общественности, представляют минимальный риск причинения вреда, являются некоммерческими и имеют ограниченные пользовательские функции.

Некоторое время назад мы писали о том, что "Википедию" заблокировали в Пакистане.