Крупнейшая экономика Европы оказалась в тяжелом положении

По итогам мая 2023 года обрабатывающая промышленность крупнейшей экономики Европы - Германии - попала в тяжелое положение. Объемы производства в этом секторе снизились на 0,2 процента, а за весну - увеличились лишь на ту же величину, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны (Destatis), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В мае также заметно сократилось производство электроэнергии, упав на 7 процентов в сравнении с апрельским показателем. В энергоемкой фармацевтической отрасли спад оказался еще большим (-13,1 процента). Несмотря на это, ведомство ожидает "стабилизации и умеренного восстановления" объемов производства обрабатывающей промышленности после весеннего кризиса.

Научный директор Института макроэкономики и экономических исследований (IMK) Фонда Ханса Беклера Себастьян Дуллиен, напротив, не увидел признаков оживления в отрасли. С начала 2022 года сектор стал производить заметно меньше продукции, чем до пандемии. В обозримом будущем полномасштабного восстановления производства не предвидится. На этом фоне по итогам 2023 года спад ВВП Германии может составить 0,5 процента.