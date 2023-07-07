Принц Гарри и Меган Маркл разделятся ради денег и имиджа

Меган Маркл и Принц Гарри собираются заняться перезагрузкой своего имиджа. Об этом The Daily Mirror рассказал пиар-эксперт Энди Барр, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт по брендингу считает, что скандальная пара осознала, что поодиночке они могут заработать больше денег, если каждый займется тем, что его по-настоящему интересует. В связи с этим они разделятся и начнут выстраивать новый личный бренд независимо друг от друга.

Принц Гарри, согласно инсайдерской информации, намерен в одиночку отправиться в турне по Африке. Это путешествие будет совершено как часть стомиллионного контракта со стриминговым сервисом Netflix и станет источником материала для новой документальной ленты. Меган Маркл, в свою очередь, направит усилия на поиск новых выгодных рекламных контрактов.

Слухи о том, что Меган Маркл намерена возобновить ведение авторского блога The Tig, ходят уже давно. В случае реализации этой идеи она, вероятнее всего, сосредоточится на таких темах, как спорт, здоровый образ жизни, еда и мода. Барр полагает, что блог создаст для Меган Маркл идеальную платформу для возможного заключения коммерческих контрактов и увеличит привлекательность ее личного бренда по всему миру и в разных областях.

Барр также предположил, что, если принц Гарри уедет на съемки в Африку, Меган Маркл может отправиться в какой-то из регионов, где ее образ был негативно окрашен, и заняться там продвижением своего бренда. Он добавил, что "ничего из того, что делает эта пара, не происходит тихо и не бывает плохо организовано".