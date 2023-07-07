Власти ЕС договорились увеличить производство боеприпасов и ракет

Власти стран Европейского союза (ЕС) договорились увеличить производство боеприпасов и ракет в сообществе. Об этом сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации портала, институты ЕС согласовали создание фонда для наращивания производства боеприпасов. При этом переговоры о некоторых нормативных исключениях отложили на более поздний этап.

На данный момент в Совете ЕС председательствует Испания. Министр обороны страны Маргарита Роблес отметила, что решение объединения по боеприпасам еще раз доказывает его непоколебимую приверженность поддержке Украины.