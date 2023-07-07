Швейцарию включили в общеевропейскую систему ПВО

Швейцария подписала с Германией и Австрией меморандум об участии в программе общеевропейской системы ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее соглашение подписали министры обороны стран. Как указали в кабмине, участие в программе ESSI никак не скажется на нейтральном статусе Швейцарии и Австрии, что закрепляется в отдельной декларации.

Кроме того, отмечается, что Швейцария, Германия и Австрия также подписали соглашение "о более тесном сотрудничестве в области военных исследований и разработок".