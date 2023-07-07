Власти Беларуси рассказали когда применят ядерное оружие

Власти Беларуси не планируют раскрывать место хранения на своей территории российского тактического ядерного оружия (ТЯО).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник министра обороны страны генерал-майор Леонид Касинский, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию ЦРУ США о хранении ТЯО якобы в районе города Осиповичи Могилевской области.

"Вы же понимаете, что место вам никто никогда не назовет. А то, что ЦРУ считает, то это их право считать", - сказал генерал-майор.

Касинский напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 6 июля в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что западные спецслужбы не смогли отследить перемещение российского ТЯО в республику. "Куда оно перемещено и когда оно перемещалось, естественно, я вам как военный человек не скажу", - подчеркнул помощник министра обороны.

"Я могу сказать только одно - не надо делать из тактического ядерного оружия страшилку для всего мира. Президент [Лукашенко] четко определил, что применение этого страшного по своей разрушительной силе оружия может быть возможно только при агрессии против Республики Беларусь. <...> В случае агрессии стран НАТО против Республики Беларусь это оружие может быть применено, если мы будем видеть, что создается угроза существованию государству как таковому", - уточнил Касинский.