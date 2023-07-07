https://news.day.az/world/1579493.html Путин созвал Совбез
Путин созвал Совбез
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России", - сказал Путин в начале совещания.
Он добавил, что до сих пор недружественным странам так и не удалось достичь своих целей, но обсуждать эти вопросы следует, чтобы быть в курсе происходящих событий.
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