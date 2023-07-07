https://news.day.az/world/1579503.html Эрдоган не готов дать зеленый свет Швеции на пути в НАТО
Эрдоган не готов дать зеленый свет Швеции на пути в НАТО
Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов.
Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.
"Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств", - отметил он.
Эрдоган заявил о намерениях на саммите НАТО в Вильнюсе обсудить с партнерами проблемы с вступлением Швеции в альянс.
Ранее мы писали о том, что Швеция не вступит в НАТО на саммите в Вильнюсе.
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