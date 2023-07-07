Эрдоган не готов дать зеленый свет Швеции на пути в НАТО

Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле.

"Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств", - отметил он.

Эрдоган заявил о намерениях на саммите НАТО в Вильнюсе обсудить с партнерами проблемы с вступлением Швеции в альянс.

Ранее мы писали о том, что Швеция не вступит в НАТО на саммите в Вильнюсе.