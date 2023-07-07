Французы захотели ужесточить миграционную политику после беспорядков

Почти 60 процентов французов хотели бы, чтобы власти ужесточили миграционную политику после беспорядков, которые прошли в стране с 27 июня по 5 июля. Об этом стало известно из данных опроса института Odoxa и организации Backbone Consulting для Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Опрос провели 5-6 июля, в нем поучаствовали более тысячи человек. По информации института, 59 процентов граждан Франции требуют от правительства ужесточения законопроекта об иммиграции, рассматривать который планируют осенью. При этом 84 процента опрошенных заявили, что не поддерживают прошедшие в стране протесты.

Французскую полицию поддерживают 64 процента респондентов, при этом политику правительства одобрили только 27 процентов. 71 процент граждан уверены, что необходимо ограничить миграционные потоки во Францию, чтобы не допустить повторения жестоких погромов.