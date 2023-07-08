США конфискуют иранское оружие для Йемена

Министерство юстиции США намерено добиваться конфискации крупной партии оружия, в том числе автоматов, противотанковых ружей и боеприпасов к ним, которую Иран якобы переправлял хуситам в Йемен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Министерство юстиции сегодня объявило о подаче иска о конфискации более 9 тыс. автоматов, 284 пулеметов, 194 противотанковых реактивных ружей и более 70 противотанковых управляемых ракет, свыше 700 тыс. патронов, которые ВМС США изъяли при [попытке] их доставки Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим.) боевикам в Йемен", - говорится в сообщении. По версии Минюста США, перехваченное оружие было изготовлено в Иране, Китае и России.

"Правительство Ирана через КСИР продолжает попытки контрабандой доставить оружие боевикам [в Йемен] в нарушение санкций США и международного права", - утверждал помощник министра юстиции США по национальной безопасности Мэтт Олсен.

В Минюсте уточнили, что вооружения были перехвачены в ходе четырех операций, которые проводились США в 2021 и 2023 году. В марте этого года ведомство объявляло о намерении добиваться конфискации более 1 млн боеприпасов, которые Иран якобы переправлял хуситам в 2022 году.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к крупнейшему гуманитарному кризису в мире.

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