https://news.day.az/world/1579524.html Курьезная кража в Ереване
Курьезная кража в Ереване
Неизвестные похитили скульптуру, установленную у "скейт-парка" на Кольцевом бульваре в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Еревана.
Сообщение о произошедшем поступило в отделение полиции 6 июня в 12:30. Инцидент произошел в ночь на 6 июня.
Инициировано уголовное производство по статье "уничтожение и повреждение имущества".
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