Курьезная кража в Ереване

Неизвестные похитили скульптуру, установленную у "скейт-парка" на Кольцевом бульваре в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Еревана.

Сообщение о произошедшем поступило в отделение полиции 6 июня в 12:30. Инцидент произошел в ночь на 6 июня.

Инициировано уголовное производство по статье "уничтожение и повреждение имущества".