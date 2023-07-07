https://news.day.az/world/1579538.html В Бразилии частично разрушилось жилое здание
В Бразилии частично разрушилось жилое здание
В бразильском штате Пернамбуку произошло частичное обрушение здания, в результате чего под завалами оказались девять человек. Об этом сообщил местный новостной портал G1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Часть здания обрушилась в районе Жанга утром 7 июля. Согласно данным спасателей, под завалами есть люди, в том числе дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент были спасены две женщины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре