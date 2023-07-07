В Бразилии частично разрушилось жилое здание

В бразильском штате Пернамбуку произошло частичное обрушение здания, в результате чего под завалами оказались девять человек. Об этом сообщил местный новостной портал G1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Часть здания обрушилась в районе Жанга утром 7 июля. Согласно данным спасателей, под завалами есть люди, в том числе дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент были спасены две женщины.