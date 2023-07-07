Турция не будет поддерживать страны, которые мирятся с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении по поводу процесса членства Швеции в НАТО.

"Мы ждем выполнения обещаний, данных нашей стране в Мадриде. Мы не будем поддерживать страны, которые мирятся с терроризмом", - сказал Эрдоган.