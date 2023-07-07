Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, главу Украины встретили министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир и Халук Байрактар.

Визит состоялся по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита запланированы переговоры лидеров двух стран в ограниченном и расширенном составах.

Отметим, что, как ожидается, стороны обсудят ситуацию в Украине, зерновое соглашение, а также двусторонние отношения.