https://news.day.az/world/1579564.html Зеленский прибыл с визитом в Турцию
Зеленский прибыл с визитом в Турцию
Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, главу Украины встретили министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качир и Халук Байрактар.
Визит состоялся по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В рамках визита запланированы переговоры лидеров двух стран в ограниченном и расширенном составах.
Отметим, что, как ожидается, стороны обсудят ситуацию в Украине, зерновое соглашение, а также двусторонние отношения.
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