Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил планы Соединенных Штатов Америки передать Украине кассетные боеприпасы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на УНИАН, на пресс-конференции советник Джо Байдена подчеркнул, что Украина нуждается в таком оружии для самозащиты, пока производство артиллерийских боеприпасов для удовлетворения ее потребностей наращивают.

Салливан также подчеркнул, что в Вашингтоне осознают риски, которые несет это оружие.

"Россия использовала кластерные бомбы с начала войны для атаки Украины, которой теперь необходимо то же оружие для защиты своей территории. Мы понимаем, что кластерные бомбы создают риск для гражданского населения. Вот почему мы откладывали это решение так долго, как могли. Но еще большим риском будет, если российские войска пойдут вперед и будут захватывать еще больше украинской территории, потому что у Украины нет артиллерии", - добавил он.