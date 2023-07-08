https://news.day.az/world/1579569.html Премьер Нидерландов подаст в отставку
Премьер Нидерландов подаст в отставку
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст королю Нидерландов Виллему-Александеру прошение об отставке правительства.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.
По данным телеканала, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства. Вариант сохранения коалиции меньшинства без одной из партий не рассматривается.
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