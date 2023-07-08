Премьер Нидерландов подаст в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст королю Нидерландов Виллему-Александеру прошение об отставке правительства.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.

По данным телеканала, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства. Вариант сохранения коалиции меньшинства без одной из партий не рассматривается.