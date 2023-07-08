https://news.day.az/world/1579574.html Путин посетит Турцию - СРОКИ
Путин посетит Турцию - СРОКИ
В следующем месяце планируется визит президента России Владимира Путина в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган отметил, что ведутся переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами. Президент Турции добавил, что президент России Владимир Путин в следующем месяце посетит Турцию.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом.
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