Путин посетит Турцию

В следующем месяце планируется визит президента России Владимира Путина в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что ведутся переговоры по обмену пленными между российской и украинской сторонами. Президент Турции добавил, что президент России Владимир Путин в следующем месяце посетит Турцию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом.