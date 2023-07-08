https://news.day.az/world/1579575.html Украина заслуживает вступления в НАТО - Эрдоган
Украина заслуживает вступления в НАТО - Эрдоган
Украина заслуживает вступления в НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Володимиром Зеленским.
"Мы рассчитываем, что Соглашение о зерновом коридоре будет продлено хотя бы на три месяца. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы продлить соглашение на два года", - отметил Эрдоган.
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