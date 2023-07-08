Трамп назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну
Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну.
"Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны", - заявил Трамп в пятницу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, выступление транслировали американские телеканалы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, республиканец также в очередной раз выступил с утверждением, что в случае победы на президентских выборах 2024 года положит конец конфликту в Украине в течение 24 часов. "Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу", - заявил Трамп.
Экс-президент США также подчеркнул, что не занимает чью-либо сторону в украинском кризисе. "Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне", - отметил он.
Бывший американский лидер в своих публичных выступлениях неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, однако не раскрывал своего видения пути достижения мира в этом конфликте.
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