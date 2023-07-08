Момент удара молнии в пассажирский самолет попал на видео

Молния ударила в крыло самолета в Германии. Видео инцидента опубликовал NDR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Момент попадания молнии в воздушное судно на камеру заснял один из пассажиров рейса.

Несмотря на произошедшее, самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. По данным издания, на его борту находился детский хор из Фленсбурга.