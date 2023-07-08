https://news.day.az/world/1579595.html Момент удара молнии в пассажирский самолет попал на видео
Момент удара молнии в пассажирский самолет попал на видео
Молния ударила в крыло самолета в Германии. Видео инцидента опубликовал NDR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Момент попадания молнии в воздушное судно на камеру заснял один из пассажиров рейса.
Несмотря на произошедшее, самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. По данным издания, на его борту находился детский хор из Фленсбурга.
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