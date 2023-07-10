Пожилой буйвол перехитрил львов и спасся от нападения

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) пожилой буйвол перехитрил прайд львов и спасся от нападения. Об этом сообщает Latest Sightings, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энтоний Бритц, менеджер отеля Elephant Walk Retreat, рассказал, что буйвола заметил один из его коллег. Стая львов окружила быка в старейшем в ЮАР национальном парке Крюгера, граница которого проходит буквально в 50 метрах от отеля через реку. Бритц заснял произошедшее на видео.

На кадрах видно, как буйвол отпугивает львов и вскоре оказывается у воды. По словам Бритца, прайд, который попытался напасть на быка, состоял из молодых неопытных львов. "Они держались на расстоянии, но не сдавались", - рассказал мужчина. В попытке оторваться от преследования буйвол залез в кишащую крокодилами реку. Львы в воду войти не решились, и быку удалось спастись.

Вскоре буйвол понял, что в воде оставаться опасно, поэтому перебрался на другой берег реки. "Можно было буквально увидеть, какое облегчение испытал старый буйвол, когда львы один за другим покидали русло реки", - утверждает Бритц. Он отметил, что давно не видел прайд львов и был рад стать свидетелем их нового визита.