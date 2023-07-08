ФБР расследует нарушение секретности в иранском вопросе
ФБР проводит расследование в отношении спецпредставителя США по Ирану Роберта Мэлли в связи с возможным нарушением им режима секретности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Поясняется, что привлечение Федерального бюро расследований повышает серьезность дела и предполагает, что речь идет о "чем-то большем, нежели о небрежном обращении с документами".
В конце июня телеканал CNN сообщил, что Мэлли был временно отстранен от должности и отправлен в неоплачиваемый отпуск, а его обязанности временно исполняет Абрам Пейли. Тогда же источник CNN указал, что расследование в отношении спецпредставителя ведется в Госдепартаменте. Мэлли подтвердил эту информацию и заявил, что рассчитывает на благополучное и скорое завершение расследования.
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