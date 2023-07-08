В городах Франции снова планируются массовые акции

Проведение маршей в память об убитом 17-летнем подростке запланировано субботу, 8 июля, во многих городах Франции, десятки союзов, ассоциаций, коллективов призвали горожан поддержать акции. Об этом сообщает издание Le Point, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организации и левые политические партии, осуждающие политику дискриминации против населения из пригорода, призвали к проведению маршей на территории всей Франции.

"Марши граждан", отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах", - подчеркнул в СМИ.

По предварительным оценкам, по всей Франции в этот день может пройти порядка 30 манифестаций.

Одной из ожидаемых акций протеста являлся марш в департаменте Валь д"Уаз во главе с француженкой Ассой Траоре.

27 июня текущего сотрудники полиции в ходе проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. После широкой огласки происшествия во Франции стали проходить массовые акции.