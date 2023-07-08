В США одобрили продажу авиационных ракет двум странам

Администрация США одобрила потенциальную продажу авиационных ракет AMRAAM и ракет Hellfire Швеции и Франции. Об этом сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, Швеция получит 250 ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" за 605 миллионов долларов, а Франция - 1515 ракет Hellfire класса "воздух-земля" за 203 миллиона долларов.

Агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в Конгресс.