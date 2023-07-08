https://news.day.az/world/1579765.html Польша усиливает армию на границе с Беларусью
Польша усиливает армию на границе с Беларусью
Польша усиливает свою военную группировку на границе с Беларусью. Об этом в пятницу в Twitter сообщило генеральное командование польских вооруженных сил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы усиливаем свое присутствие в Восточной Польше! 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", - говорится в сообщении.
Генеральное командование также выступило с обращением к водителям. "8 июля можно ожидать усиленное движения войсковых колонн по северной, центральной и восточной дорогам", - сообщило оно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре