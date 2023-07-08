Экономику Китая уличили в карательных мерах

Карательные меры властей Китая, включая усложнение работы американских компаний и ужесточение контроля над вывозом полезных ископаемых, не отвечают экономическим интересам обеих сторон. Руководству КНР следует ослабить госконтроль и начать проведение рыночных реформ, призвала глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр заявила, что противостояние американским компаниям является "несправедливой экономической практикой Китая". Руководству азиатской страны следует стремиться к созданию на внутреннем рынке механизмов "здоровой" конкуренции с зарубежными компаниями, а не пользоваться принципом "победитель получает все", полагает она. Йеллен отметила, что рыночная экономика в Китае при наличии определенного набора правил может принести пользу как Пекину, так и Вашингтону.