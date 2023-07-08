Кыргызстан сократил импорт электроэнергии

В период с января по апрель 2023 года Кыргызстан импортировал 1,356 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 8 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,474 миллиарда киловатт-часов), сообщает во вторник Day.Az.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, стоимость импорта составила 35,858 миллиона долларов США, что на 6,5 процента превышает показатели соответствующего периода 2022 года (33,678 миллиона долларов).

В январе-апреле 2023 года Кыргызстан импортировал электроэнергию из Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

В таблице ниже представлена информация об объеме электроэнергии, импортированной из каждой страны с января по апрель 2023 года и за соответствующий период 2022 года:

Страна Импорт электричества в январе-апреле 2023 г. Импорт электричества в январе-апреле 2022 г. Казахстан 576,755 миллиона киловатт-часов электроэнергии 423,013 миллиона киловатт-часов электроэнергии Туркменистан 566,381 миллиона киловатт-часов электроэнергии 1,051 миллиарда киловатт-часов электроэнергии Узбекистан 145,635 миллиона киловатт-часов электроэнергии - Россия 67,800 миллиона киловатт-часов электроэнергии -

Отметим, что импорт электроэнергии из Туркменистана сократился на 46,1 процента по сравнению с показателями 2023 года (1,051 миллиарда киловатт-часов) и составил 566,381 миллиона киловатт-часов.

В январе - апреле 2023 года Кыргызстан также импортировал электроэнергию из России и Узбекистана, в то время как в аналогичном периоде 2022 года такого импорта зарегистрировано не было.

Напомним, что Кыргызстан импортировал 2,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в 2022 году, что на 62 процента больше по сравнению с показателями 2021 года (1,6 миллиарда киловатт-часов).