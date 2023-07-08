В Париже запретили манифестацию в поддержку жертв полицейского насилия

Префектура полиции Парижа запретила проведение манифестации в поддержку жертв полицейского насилия и в память о погибшем после задержания в 2016 году темнокожем мужчине по имени Адама Траоре. Соответствующее заявление префектура распространила в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После отклонения запроса на обжалование запрета префектурой Валь-д'Уаз марша в память об Адаме Траоре и митинга, планировавшегося 8 июля в коммуне Персан и Бомон-сюр-Уаз, госпожа Асса Траоре призвала организовать митинг на площади Республики в Париже. Своим указом префектура полиции запрещает анонсированную ею в соцсетях манифестацию", - говорится в сообщении.

В качестве причины запрета указано слишком позднее объявление о проведении акции (менее чем за три дня), из-за чего власти не могут принять меры по обеспечению ее безопасного проведения. Организаторам напоминают, что проведение манифестации может караться лишением свободы на срок до шести месяцев и штрафом до €7,5 тыс. Кроме того, власти указывают на неуместность подобных акций в свете напряженной обстановки после многодневных погромов из-за убийства полицейским 17-летнего водителя, а также на планы проведения уже запланированных на площади других мероприятий.

Представители левых партий еще накануне раскритиковали запреты на проведение акций семьей Траоре и заявили о намерении прийти на манифестацию в Париже. В частности, глава парламентской фракции "Неподчинившейся Франции" в Национальном собрании (нижней палате парламента) Матильд Пано, а также представители партии "Европа - экология - "зеленые" заявили о намерении прийти на акцию, чтобы почтить память не только Адамы Траоре, но и убитого в конце июня в Нантере подростка Наэля "и других жертв", потребовать для них справедливости.

Кроме Парижа, акции, заявленные как "марши траура и гнева" или протесты против насилия со стороны полиции, пройдут в других городах республики. Точных данных о количестве и географии этих манифестаций местные СМИ не приводят, однако известно готовящихся маршах в Марселе, Лилле, Нанте и Страсбурге. Как отмечает Agence France-Presse, до последнего времени все подобные акции проходили без серьезных инцидентов. Однако в 2020 году как минимум один марш в память о Траоре перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

В четверг официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил в эфире телеканала LCI, что проведение подобных маршей в нынешних обстоятельствах является "подливанием масла в огонь". Он также обвинил политиков левых партий, которые поддерживают такие акции, в "выходе за пределы республиканской линии".