Почти 300 кг пиротехники изъяли под Парижем из-за бунта

В коммуне Обервилье в пригороде Парижа полицейские изъяли 286 килограммов незаконной пиротехники после проверок, вызванных недавним бунтом. Об этом сообщили в Twitter представители префектуры полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Полиция при содействии сотрудников таможни изъяла 286 килограммов пиротехнических изделий, суммарно - 66 коробок фейерверков", - заявили представители полиции.

Ранее в полиции Франции сообщали об изъятии крупных нелегальных партий пиротехники и в других регионах страны. Одной из самых крупных "находок" оказался грузовик, перевозивший 2,7 тонны незарегистрированных фейерверков в коммуне Ренн.

Поводом для проведения рейдов на продавцов пиротехники послужил тот факт, что пиротехника активно применялась бунтовщиками во время беспорядков, бушевавших во Франции с 27 июня по 5 июля. Из-за этого министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен приказал усилить борьбу с контрабандой и подпольной продажей фейерверков, оборот которых во Франции жестко регламентирован.

Массовые беспорядки во Франции вспыхнули после событий 27 июня. В этот день в пригороде Парижа Нантер полицейский остановил автомобиль с 17-летним подростком за рулем. Он попросил юношу выйти из салона, но получил отказ. В ответ на это страж порядка достал оружие и выстрелил в юного водителя в упор. Полицейский был задержан, а на допросе заявил, что убил подростка, так как опасался за свою жизнь и за жизнь напарника.

С тех пор протесты проходили на протяжении недели. Демонстранты переворачивают и жгут автомобили, бросаются петардами и грабят магазины. Для охраны порядка МВД республики выводило на улицы французских городов до 45 тысяч полицейских. Задержаны были около 3,6 тысячи человек, треть из которых являлись несовершеннолетними.