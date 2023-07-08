Нападение на полицейский участок в Иране

В Иране произошло нападение на участок полиции.

В результате нападения неизвестных на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан, два сотрудника полиции погибли, передает Day.Az.

Согласно официальному представителю полиции Ирана, Саиду Монтазеру оль-Махди, все четверо нападавших были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов.

По словам прокурора города Захедан, где произошло нападение, несколько злоумышленников подошли к полицейскому участку. Двое из них использовали взрывные устройства, а остальные ворвались в здание и открыли огонь из огнестрельного оружия. Заместитель губернатора Систана и Белуджистана, Алиреза Мархемати, сообщил, что перед тем, как войти в полицейский участок, нападавшие бросили гранаты в здание.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль". Эта исламистская боевая организация активна преимущественно на юго-востоке Ирана, где граница с Афганистаном и Пакистаном плохо охраняется.