https://news.day.az/world/1579811.html Десятки человек убиты в Буркина-Фасо боевиками
Десятки человек убиты в Буркина-Фасо боевиками
По меньшей мере 22 человека, включая 20 ополченцев, убиты в Буркина-Фасо в результате двух атак боевиков из радикальных группировок.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на службы безопасности африканской страны.
Нападения произошли 7 июля на востоке и севере страны.
Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.
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