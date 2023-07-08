Десятки человек убиты в Буркина-Фасо боевиками

По меньшей мере 22 человека, включая 20 ополченцев, убиты в Буркина-Фасо в результате двух атак боевиков из радикальных группировок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на службы безопасности африканской страны.

Нападения произошли 7 июля на востоке и севере страны.

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке.