Более 730 лесных пожаров выявлено в Канаде

Количество активных лесных пожаров выросло с 590 до 734, при этом площадь уничтоженных пожаром территорий увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что порядка 430 пожаров из общего числа пока не были взяты под контроль спасательных служб. При этом сообщается, что большее число пожаров зафиксировано в районах Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.