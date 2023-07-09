В Украине назначен новый командующий Нацгвардией

Президент Украины Володимир Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим нацгвардией Украины,

Как передает Day.Az, об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Зеленский во Львове объявил нового командующего Нацгвардией. Им стал Александр Пивненко", - пишет издание.

Отмечается, что в марте 2023 года Пивненко получил звание героя Украины. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии, которая принимала участие в боях за Бахмут.