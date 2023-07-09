Total Energies заинтересована в развитии сети электрозаправок в Узбекистане

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз" сообщила о проведении переговоров с представителями французской компании Total Energies, передает Day.Az.

Французская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве и реализации совместных проектов по развитию сетей электрозаправочных станций в Узбекистане.

В свою очередь, "Узбекнефтегаз" представил свою стратегию по поэтапному переходу на "зелёную" энергию и расширению сети электрозаправочных станций в ответ на высокий рыночный спрос на электромобили. Компания также отметила свое внимание к развитию добычи углеводородов и запуску проектов по глубокой переработке на Uzbekistan GTL.

Представители Total Energies заявили о намерении открыть представительство в Ташкенте, которое будет представлять интересы компании в регионе Центральной Азии.

Total Energies является крупнейшей французской нефтегазовой компанией и одной из крупнейших в мире. Компания активно развивает использование экологически чистых видов энергии и осуществляет деятельность в более чем 130 странах.

В рамках планов ЕС прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, Total Energies планирует продать 1600 автозаправочных станций в европейских странах и увеличить инвестиции в электрозаправки.