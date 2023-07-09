Правительственный кризис в Нидерландах

После объявления о распаде правящей коалиции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте передал королю Виллему-Александру прошение об отставке. Аудиенция прошла во дворце Хёйс-тег-Бос - резиденции Оранской династии в Гааге, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В разгар политического кризиса монарх был вынужден прервать семейный отдых в Греции.

Вот, что думают о ситуации на улицах третьего по величине города Нидерландов:

- Я очень рад слышать, что правительство пало, потому что мне не нравились те решения, которые принимались в последние годы.

- Это нехорошо для голландского народа. Если учитывать экономические трудности и войну в Украине, нам нужна стабильность.

Политический долгожитель по голландским меркам по прозвищу "Тефлон" возглавляет кабмин с 2010 года. Накануне Рютте заявил, что хотел бы баллотироваться на пятый срок, но окончательное решение ещё не принято.

На мартовских региональных выборах в Нидерландах победу одержала протестная партия фермеров (BBB). Её лидер Каролина ван дер Плас исключила участие партии в коалиции с Рютте и сама не прочь занять кресло премьера.